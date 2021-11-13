ممثل خارجية الاتحاد الأوروبي: أولويتان لليبيا إجراء الانتخابات بموعدها وانسحاب القوات الأجنبية

قال جوزيب بوريل المُمثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر،على هامش انعقاد مؤتمر باريس لدعم ليبيا، هناك نوعان من الأولويات الواضحة لليبيا، أولا، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما هو مخطط لها.

وتابع بوريل، في تغريدته، ويجب حل التحديات الأمنية المرتبطة بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، متابعا، الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم إعادة بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وانعقدت أمس فعاليات مؤتمر باريس حول ليبيا، الذي دعا إلي عقده رئيس الجمهورية الفرنسية، ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، والأمين العام للأمم المتحدة

وشارك في المؤتمر، عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية و رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كما شاركت العديد من البلدان و المنظمات الإقليمية و الدولية بالمؤتمر وذلك من أجل دعم و تنفيذ العملية السياسية التي يحققها الليبيين ويقودونها بأنفسهم ، كما شدد المشاركون علي احترام الكامل لسيادة ليبيا و استقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.