المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية ثلاثة أشهر

رجح رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري، تأجيل الانتخابات الليبية ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن المجلس قدم عدة طعون لدى القضاء الإداري للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات بخصوص الإجراءات المتعلقة بالانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد المشري، خلال تصريح إلى وكالة «الأناضول» التركية، على أن القضاء الإداري له صلاحيات النظر في الطعون المتعلقة بقرارات مفوضية الانتخابات.

والجمعة، حذر المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، من «أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزورهما ستخضع للمساءلة، وقد تدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملًا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2021».

وأكدوا التزامهم باحترام العملية الانتخابية الليبية، حاضين جميع الجهات الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.

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وحض البيان الختامي للمؤتمر الصادر مساء أمس الجمعة، «جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين على التقيد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والجامعة، وعلى التقيد بمدونة السلوك التي أعدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وفي 4 نوفمبر الحالي، أكد المشري، اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن ضد قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مجددًا تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات على «أساسات قانونية ودستورية سليمة».

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