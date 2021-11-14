المفوضية تعلن عدد المترشحين لانتخابات مجلس النواب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2021

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ (468) مترشحا ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم السبت.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد المراقبين المحليين المعتمدين بلغ 2,299 شخص فيما بلغ إجمالي عدد المراقبين الدوليين 17 مراقب وبلغ إجمالي عدد الإعلاميين المحليين 205 إعلامي فيما بلغ إجمالي عدد الإعلاميين الدوليين 8 إعلامي.