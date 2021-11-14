استقرار الدولار والإسترليني وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مطلع تعاملات الأسبوع.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.57 دينار، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.14 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض سعر اليورو قرش واحد ليسجل 5.24 دينار، مقارنة بـ5.25 دينار الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر صرف اليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار، وهبطت الليرة التركية قرشًا مسجّلة 0.45 دينار مقارنة بـ0.46 دينار الخميس الماضي.

وبالمثل، لم يطرأ تغيير على سعر الدينار التونسي الذي سجّل 1.60 دينار، والدرهم الإماراتي 1.24 دينار، والريال السعودي إلى 1.22 دينار.

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