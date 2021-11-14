الزايدي: ظهور سيف الاسلام رسالة قوية لمن شارك في المؤامرة على ليبيا

قال مصطفى الزايدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية إن ظهور سيف الإسلام القذافي لأول مرة منذ سنوات أثناء تقديم أوراق ترشحه وعودة الدكتور العلامة محمد احمد الشريف، والدكتور بشير صالح للمشاركة في الانتخابات، رسالة قوية لمن شارك في المؤامرة.

وأكد في تدوينة على صفحته في الفيسبوك أن الشعب الليبي واع ومدرك طبيعة ما جرى، وأنه لو تمكن من انتزاع حقه في فرض إرادته فسيكون له قول فيما يجري.

وأَضاف “لا ينبغي لن نقبل تكرار السيناريو العراقي بانتخابات شكلية يدور خلالها نفس الشخوص، علينا العمل من أجل فرض سلطة وطنية قوية قادرة على تفكيك المليشيات وانهاء العبث الأجنبي وبناء دولة يتعايش فيها الليبيون دون إقصاء ولا تهميش” .