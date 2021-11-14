«العرّادي» بعد ترشح سيف الإسلام: حذرنا من مغبة القوانين «المعيبة»

أعلن عبد الرازق العرادي، القايدي في جماعة الإخوان، أنه حذر من مغبة القوانين التي وصفها بـ«المعيبة»، وذلك في أعقاب تقدم سيف الإسلام القذافي، بأرواق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

وقال العرادي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حذرنا من مغبة القوانين المعيبة التي تفتح الباب لعدم القبول بنتائجها”، على حد قوله.

وأضاف “لا يهمني من يترشح ومن يفوز طالما أنها تمت وفق الدستور الدائم أو على أقل تقدير وفق قاعدة دستورية وقوانين تصدر وفق التشريعات النافذة أو تكون نتيجة تسوية سياسية جديدة وإلا فإنها ستكون محل رفض وطعن في نتائجها”، بحسب تعبيره.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد أكدت أنه تقدّم اليوم الأحد، سيف الإسلام معمر القذافي، للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة”.

وأضاف البيان “كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها”.