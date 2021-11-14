السويحلي: سيف الإسلام مكانه في قوائم المطلوبين للعدالة وليس في قوائم المرشحين للانتخابات

زعم عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق أن سيف الإسلام مكانه في قوائم المطلوبين للعدالة وليس في قوائم المرشحين للانتخابات، على حد زعمه.

وقال السويحلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “واهم من يعتقد بإمكانية عودة ليبيا لعهد الدكتاتورية بعد كل هذه التضحيات”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “المجرمون وعلى رأسهم سيف مكانهم في قوائم المطلوبين للعدالة وليس في قوائم المرشحين للانتخابات”، بحسب وصفه.

وتابع “لن نقبل إلا بانتخابات حرة نزيهة وعلى قاعدة دستورية متوافق عليها وفي الموعد (24-12) الذي كافحت من أجله في ملتقى الحوار”.

و كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد أكدت أنه تقدّم اليوم الأحد، سيف الإسلام معمر القذافي، للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة”.

وأضاف البيان “كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها”.