الهنقاري: ترشح سيف الإسلام جاء نتيجة غباء الإخوان ودروشتهم

حمل محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، جماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية ترشح سيف الإسلام القذافي، مؤكدا أن ما حدث كان نتيجة دروشتهم وغبائهم المطلق، على حد وصفه.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اليوم ربما استفاق الإخوان المسلمين من صفعة عبيد المقبور لهم، اليوم بعد إعلان ترشح سيف الإسلام، هذا نتيجة دروشتهم وغبائهم المطلق الذي أوصلنا إلى هذا الحال”، على حد زعمه.

وأضاف الهنقاري:” كانوا طيلة السنوات الماضية يقدمون التنازلات تبعا لعبيد المقبور طمعا في كسب أصواتهم في الانتخابات” على حد قوله. وتابع الهنقاري، عبر حسابه:” العبيد ولائهم لسيدهم الذي يطعمهم القليل لينال الكثير” على حد ادعائه.

والافعي لاتربيها في كمك لانها سوف تلدغك عندما تحين فرصتها. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد أكدت أنه تقدّم اليوم الأحد، سيف الإسلام معمر القذافي، للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة”.

وأضاف البيان “كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها”.