مفوضية الإنتخابات تسجل مزيداَ من طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، قبول أوراق المرشح سيف الإسلام القذافي، ليكون ثاني مرشح لرئاسة الجمهورية في ليبيا.

وأوضحت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، إن “مقرات المفوضية تشهد تقدم مرشحين جدد لمنصب رئاسة الدولة، حيث شهد مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، خلال اليومين الماضيين، قبول أوراق المرشح عبدالحكيم بعيو، كأول ملف لمرشح رئاسي”.

وأضافت المفوضية: ”كما شهد اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021م، مكتب الإدارة الانتخابية سبها، قبول أوراق المرشح سيف الإسلام القذافي، ليكون ثاني مرشح لهذا المنصب”.

وتابعت المفوضية: ”من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تقدم مزيدٍ من المرشحين حال استكمال مصوغاتهم القانونية، والتي حددتها لوائح المفوضية وفقا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

