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المنفي: هناك خطوات جادة للتوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا للتوصل إلى حل وسط بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وشدد المنفي، في مقابلة مع “وكالة رويترز“، على ضرورة التفاؤل بأن تكون الانتخابات في موعدها بموافقة الليبيين، مؤكدا أن “هناك خطوات جادة للتوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل”.

وقال إن المجلس الرئاسي “يحاول قدر الإمكان إنهاء العملية الانتخابية بطريقة ديمقراطية وشفافة ومقبولة لجميع الليبيين في 24 ديسمبر”، مشددا على ضرورة تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة.

وأضاف: “لسنا قلقين من مشاركة أي ليبي إذا استوفى شروط قوانين الانتخابات”، مؤكدا على ضرورة أن لا يكون هناك خلافات على المرشحين الذين يستوفون متطلبات قوانين الانتخابات بمجرد الاتفاق عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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