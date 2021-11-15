أحمد المهدوي: ترشح سيف الإسلام ربما يواجه عراقيل قانونية وفتح تحقيقات

أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أن “ترشُح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية ربما يواجه عراقيل قانونية.. وقد يستدعي فتح تحقيقات جديدة”.

وقال «المهدوي» خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها «الساعة 24» إن “هناك قيودا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولكنها لن تحيل دون ترشحه ولن تمثل فرض قيود عليه لأنه حتى الآن تنطبق عليه الشروط مثل أي مواطن ليبي يحق له الترشح للرئاسه”.

تجدر الإِشارة إلى أن سيف الإسلام القذافي، كان قد أعلن في تسجيل مرئي له، عقب تقديم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة الدولة، اليوم الأحد: «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله غالب على أمره ولو كره الكافرون»

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تقدم سيف الإسلام معمر القذافي، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وذكرت المفوضية، في بيان لها، أن سيف الإسلام القذافي قد تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وأضافت المفوضية أن المرشح سيف الإسلام استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها.

فيما أكد مدير إدارة التواصل والتوعية بالمفوضية العليا للانتخابات خالد المناعي، تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال «المناعي»، في تصريحات صحفية لعدد من الفضائيات الليبية، إن سيف القذافي تقدم بأوراق ترشحه في فرع المفوضية بسبها.

بينما قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، إن سيف الإسلام معمر القذافي تقدم اليوم الأحد 14 نوفمبر للانتخابات الرئاسية في مكتب الإدارة الانتخابية سبها.

وأضاف «بالخير»، أن سيف القذافي استكمل جميع المصوغات القانونية حسب قانون انتخاب رئاسة الدولة الصادر عن مجلس النواب.

وأكد عضو المفوضية العليا للانتخابات سيف القذافي تسلّم بطاقة ناخب من المركز الانتخابي الجمهورية 21021.