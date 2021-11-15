الشريف: ليس من صلاحية الحكومة ولا الرئاسي تقييم نزاهة الانتخابات من عدمها

ليبيا- قال الناشط السياسي والمرشح للانتخابات البرلمانية الجديدة السنوسي إسماعيل الشريف إن مؤتمر باريس نجح في وضع كل الأطراف الليبية أمام المسؤولية عن نجاح الانتخابات، بما في ذلك التلويح بعقوبات تستهدف كل من يثبت أنه يسلك سلوكًا معرقلًا للعملية الانتخابية.

الشريف اعتبر في تصريح لموقع “عربي21” القطري أنه لا يوجد في العالم ما يسمى بانتخابات توافقية والجهة الموثوقة والمخولة بإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها هي مفوضية الانتخابات محليًا، تحت الإشراف الدولي عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم وفرق المراقبة الدولية، وهي المخولة بإعلان النتائج والتأكيد على قبولها ثم الاعتراف الدولي لتنتهي الجسام الحالية.

وأضاف: “ليس من صلاحية الحكومة ولا المجلس الرئاسي ولا البرلمان ولا مجلس الدولة ولا أي جهة أخرى تقييم نزاهة الانتخابات من عدمها”.

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