حكماء مصراتة: نرفض ترشح «سيف الإسلام» وندعو الأحرار إلى إفشال «المؤامرة»

أعرب مجلس حكماء وأعيان مصراتة عن رفضه ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وقال في بيان، اليوم الإثنين، إن “رئيس مجلس النواب يتحمل مسؤولية إفشال المشروع الانتخابي، بسماحه بترشح المجرمين، بقانون معيب شكلاً ومضموناً” على حد قولهم.

أضاف المجلس في بيان، أن “المفوضية العليا للانتخابات تتحمل المسؤولية، لتجاهلها المطالب المعارضة لقانون عقيلة صالح، بتحصين الطعن على ترشح هؤلاء المجرمين الصادر بحقهم مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر المجلس الأعلى للقضاء شريك لهم” على حد تعبيرهم.

وقالوا في البيان، إنهم يرفضون إجراء الانتخابات بدون قاعدة دستورية، داعين من سموهم “الأحرار” إلى التظاهر وتنظيم الحركات الاحتجاجية، لإفشال المؤامرة التي يقودها ويدعمها أعداء الحرية والديمقراطية في الداخل والخارج.