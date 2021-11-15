الذكرى الثامنة لمجزرة غرغور.. والجناة أحرار طلقاء

قبل ثمان سنوات مضت شهدت طرابلس مجزرة غرغور الدموية، فيومها قتل 56 شخصاً وأصيب 458 آخرين بإصابات متفاوتة، فقط لأنهم رفضوا تواجد التشكيلات المسلحة وطالبوا بطردها، وهو ما ردت عليه هذه الميليشيات بوابل من الرصاص.

ورغم مرور هذه السنوات على كارثة يندى لها الجبين، إلا أن المجرمين ما زالوا طلقاء، ويسيطرون على المرافق، والمؤسسات، والأجهزة الحكومية، ويعيثون فساداً في البلاد، وتولى عدد منهم مناصب في حكومة تسيير الاعمال.

الذكرى الثامنة تمر على الليبيين ولازالت المليشيات تواصل القتل والخطف والابتزاز، وتحرص على استمرار الفوضى بالبلاد، حتى بلغ بهم الأمر هذا العام باقتحام عدة مقرات للمفوضية الوطنية العليا لانتخابات، وهددوا العاملين بها، كل هذا لتعطيل الانتخابات أو تأجيلها.

وقبل ذلك واصلت المليشيات هوايتها المفضلة باختطاف مسؤولين بحكومة تسيير الأعمال وتهديدهم، ليثبتوا أن العاصمة تخضع لهم ولا تخضع للقانون، دون أي رد فعل حازم من الحكومة.

وينتظر الليبيون الاستحقاق الانتخابي بفارغ الصبر لتكوين حكومة قوية تحمي البلاد وتحل المليشيات ونعيد الاستقرار وتحاسب الفاسدين والمفسدين، فهل سيتحقق هذا المبتغى، أم أن النوايا الخسيسة للمليشيات هي التي ستنتصر، أسئلة سنعرف إجابتها خلال أقل من شهرين.

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