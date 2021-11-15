شلوف: على مجلس الأمن اعتماد قرارات لمعاقبة المعرقلين للانتخابات الليبية

دعا ‏رئيس ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والوفاء بوعده في بيانه الصادر 15 يوليو الماضي، والذي نص على “اتخاذه التدابير المنصوص عليها في القرار 1970، ضد من يعرقل إجراء الانتقال السلمي والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بحسب خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي”.

وأضاف شلوف، في تصريحات صحفية، أن من ضمن تدابير القرار “الملاحقة القضائية وإصدار البطاقة الحمراء من الجنائية الدولية”.

ويرى شلوف، أنه من غير الكافي إصدار مؤتمر باريس “قائمة للمعرلقين”، منبها إلى أن تلك الكيانات والأفراد التي “تعرقل علنا” العملية الانتخابية لن تتأثر بالعقوبات الأميركية الواردة في قانون دعم استقرار ليبيا، والتي تشمل “تجميد الأموال في الحسابات الأميركية، عدم منح التأشيرة، وقيود على السفر، وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبات الأوروبية”، ولذلك يجب أن يكون هناك تدخلا لمجلس الأمن.

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