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دون ذكر الإغلاقات والهجوم على المقار الانتخابية بعدة مدن.. وزير الداخلية يبحث آخر مستجدات الاستعدادات لتأمين الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث وزير الداخلية، خالد مازن آخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات الجارية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية وفق الخطة الأمنية الموضوعة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه مع مدير إدارة التخطيط الأمني ورئيس لجنة إعداد الخطة الأمنية لتأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية جمال صفر، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية على فيسبوك.

و تطرق الاجتماع الذي عقد الاثنين، بديوان الوزارة بطرابلس إلى مناقشة سير العمل بالغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات والغرف الفرعية، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه سير العمل بما يحقق أفضل النتائج في إنجاح سير العملية الانتخابية.

واستمع وزير الداخلية إلى شروح وافية حول سير العمل والتجهيزات والاستعدادات الجارية في تأمين مراكز الاقتراع من خلال التعاون والتنسيق بين كافة مكونات وزارة الداخلية المعنية بالخطة الأمنية.

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قناة ليبيا الحدث

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