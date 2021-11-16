المريمي يؤكد لـ”أخبارليبيا24″ حقيقة ترشح عقيلة صالح 

أخبارليبيا24- خاص

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن رئيس المجلس عقيلة صالح سيقدم خلال اليومين القادمين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وأوضح المريمي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، أن صالح سيقدم ملف ترشحه في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي.

وأشار المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب إلى أن رئيس المجلس سيعلن في بيان رسمي عن برنامجه الانتخابي.

وأضاف المريمي، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب المكونات الاجتماعية والسياسية في المنطقة الممتدة من الأبرق وحتى أمساعد والجغبوب.