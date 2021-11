استمرار عزوف المواطنين عن التطعيم ضد كورونا في طبرق

أكدت، ليلى الشيخ، المدير التنفيذي لحملة كورونا ومشرف تطعيمات بلدية طبرق استمرار عزوف المواطنين عن التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الشيخ في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، “أن هنالك عزوف متزايد ومستمر ضد التطعيم ضد كورونا، دون معرفة الأسباب”.

وبدأت بلدية طبرق التطعيم في نهاية أبريل الماضي ووصل عدد المطعمين حتى الآن (16.304 ) ممن تلقوا الجرعة الأولى حتى يوم 10 نوفمبر الجاري.

وبلغ عدد المطعمين للجرعة الثانية (7.830 ) مواطن؛ رغم أن التطعيمات متوفرة بصفة يومية.

وأشارت الشيخ أن لقاح سينوفارم الصيني متوفر بالجرعتين وصلاحيته حتى نهاية عام 2023، مشيرة أنه يعطى من سن 12 سنة فما فوق وقد تم التعميم من المركز الوطني.

وأوضحت الشيخ أن لقاح استرازينيكا الإنجليزي متوفر منه الجرعة الثانية وصلاحيته تنتهي بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

في حين لقاح سبوتنيك الروسي صلاحيته حتى شهر نوفمبر الجاري وليس هناك إقبال عليه.

وأكدت الشيخ أن لقاح فايزر الأمريكي غير متوفر، مشيرة أن هناك كمية قادمة وستعطى حتى للأطفال في سن 6 سنوات.

وأشارت الشيخ أن المواطنين المسافرين خارج البلاد يبقلون بشكل كبير على التطعيمات.

لافتا إلى أن عدد مراكز التطعيم داخل المدينة وخارجها وصل لتسعة مراكز.

يذكر أن مراكز التطعيم تفتح أبوابها يومياً ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساءً.

ودعت الشيخ المواطنين إلى ضرورة تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

