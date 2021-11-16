روسيا وفرنسا يؤكدان أهمية إجراء الإنتخابات الليبية في 24 ديسمبر

أكد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الإثنين، أهمية الحفاظ على الديناميكية الإيجابية في عملية التسوية الليبية.

وجاء في بيان الكرملين: “أشار رئيسا روسيا وفرنسا إلى نجاح عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، وشددا على أهمية الحفاظ على ديناميكيات إيجابية في عملية التسوية السياسية والعمل المستمر مع الأطراف الليبية على أساس القرارات التي تم التوصل إليها ومنها انتخابات 24 ديسمبر”​​​.

كما تم التطرق إلى الوضع في مالي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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