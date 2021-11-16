طقس اليوم: سحب متفرقة وحرارة معتدلة على معظم المناطق

تحافظ درجات الحرارة على مستوياتها معتدلةً، وتظهر فرص هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق الليبية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدءاً من اليوم الثلاثاء، معتدلاً في كل من رأس أجدير وسرت وجبل نفوسة وسهل الجفارة بدرجة حرارة تتراوح ما بين 22 و27 درجة مئوية، مع سحب قليلة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية متوسطة السرعة مع احتمال هطول بعض الأمطار المتفرقة.

وفي مناطق الخليج وبنغازي وأمساعد والواحات ومراده؛ تزداد فرص هطول الأمطار اليوم، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و24 درجة مئوية، وتكون السماء قليلة السحب، وتهب رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة بين 25 و27 درجة مئوية، مع فرص هطول الأمطار على بعض المناطق جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتظهر بعض السحب المتفرقة في الكفرة والسرير وتازربو، وتهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و28 درجة مئوية.

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