الشاطر: الحل الأمثل هو قفل مراكز الانتخاب

حرّض عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” عبد الرحمن الشاطر على إغلاق مراكز الاقتراع لمنع إتمام الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال الشاطر في تغريدة على “تويتر”: “‏لدي طلب بسيط من ‎المفوضية العليا للانتخابات، أن تريحنا وتريح نفسها من مهزلة الانتخابات الرئاسية لأن الظرف لا يسمح بها وستدخل البلاد في صراع دموي”، على حد زعمه.

وادعى عضو المجلس الاستشاري أن “الأقرب للمنطق إجراء انتخابات برلمانية ليعيد مجلس النواب الجديد تشكيل المشهد السياسي والنظر في الدستور” بحسب قوله.

وأضاف: “يبدو أن الحل الأمثل لمنع مجرمي الحرب من الترشح للانتخابات الرئاسية هو قفل مراكز الاقتراع قبل أن تتحول إلى مراكز انقلاب على الدولة المدنية المنشودة”، مردفا: “همتكم يا أحرار لمنع انقلاب عسكري باسم الديمقراطية” على حد تعبيره.

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