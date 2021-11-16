كوبيش للسايح: المجتمع الدولي ملتزم بدعم الانتخابات

التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، ناقش مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية عقب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

وأكد كوبيتش على دعم المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، للانتخابات القادمة، مهنئاً المفوضية والشعب الليبي بانطلاقة هذه الخطوة التي تعد انطلاقة فعلية للعملية الانتخابية، مؤكداً على التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة، وفق البيان.

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