اختتام دورة الأمن الأساسية السابعة لضباط الاستخبارات والشرطة العسكرية ببنغازي

اقيم صباح اليوم بمقر إدارة الاستخبارات العسكرية حفل اختتام دورة الأمن الأساسية السابعة لضباط الأستخبارات والشرطة العسكرية وذلك بحضور مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فتحي النوال ومدير إدارة التدريب اللواء صالح أعبوده ورئيس أركان القوات البحرية اللواء ركن بحار شعيب الصابر ومدير إدارة الخدمات الطبية اللواء سعد الفسي ومدير إدارة التسليح اللواء ناجي الشهيبي ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ومعاون هيئة التنظيم والإدارة عميد ركن بن عيسى محمد صالح وعدد من ضباط القوات المسلحة.

وقد تم في ختام الحفل تكريم الضباط المتفوقين خريجي الدورة السابعة المتحصلين على التراتيب الأولى وتأتي هذه الدورات للرفع من كفاءة وقدرات ضباط القوات المسلحة العربية الليبية.

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