حويلي: الدبيبة يمتلك شعبية ليكتسح الأصوات فقد استعمل وظيفته وهذا جائز وتكتيك سياسي واضح

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا على تصريحات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قائلًا: “الدبيبة واضح في كلامه، حتى في باريس عندما قال إنه إذا كانت انتخابات توافقية، الكلام واضح، ومن يفهم أن الدبيبة يريد انتخابات بالتوافق، المدخلات والمخرجات متفق عليها أي أن القوانين غير متفق عليها، وواضح أن الدبيبة لا يريد انتخابات في هذه المرحلة“.

حويلي اعتبر خلال تغطبة خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن ما تم حاليًا من خروج للجماهير شجع الدبيبة أن يعلن صراحة وبوضوح كلامه الذي قاله في باريس، حيث زاد الأمر وضوحًا بعد المظاهرات والترشح الذي جاء من سيف الإسلام القذافي.

وتابع: “نحن ثوار 17 فبراير لاحظت في كل الحالات لا يلتقون إلا بردة الفعل لأن الثورة ليس لها قيادة، 2011 كان العدو مشتركًا واحدًا وانطلقوا مجتمعين والهدف واحد، الدبيبة من مصلحته أن تكون الانتخابات غدًا وأن يشارك فيها، لكن القوانين المعيبة هي من تمنعه أن يشارك في الانتخابات وتعهدهم في ملتقى الحوار السياسي قالوا نتعهد أن تكون الانتخابات يوم 24 من ديسمبر ولا يوجد نص في التعهد أنه يمنع رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي أن يترشحوا للرئاسي، كان هناك اتفاق هو أدبي وغير رسمي”.

ونوّه إلى أن القانون الذي أعده عقيلة صالح لا يسمح للدبيبة أن يترشح، وهذا ما يبحث عنه ويريد أن تحدث قوانين توافقية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للشعبية التي يمتلكها الدبيبة حاليًا هو أكثر واحد يمتلكها ليكسح الأصوات، فقد استعمل وظيفته، وهذا جائز وتكتيك سياسي واضح، بحسب قوله.

كما أردف: “الحراك الشعبي، نحن حاليًا الثوار والنخب يرون الثورة في غلط والانتخابات بالقوانين المعيبة خطر، تجمعوا حاليًا ورأينا البيانات وغدًا سيكون هناك غلق لمراكز الاقتراع والمفوضية عليها أن تتخذ موقفًا، وكذلك وزارة الداخلية التي الآن الكرة بملعبها، عليها أن تقف هذه الانتخابات بالقوانين المعيبة”.

ووصف ما تقوم به مفوضية الانتخابات بـ”التخبط”، فهذه ليست أول مرة تحدث هذه التراجعات والتغير في المواقف والكلمات، مستطردًا: “المفوضية أنا أول من اجتمع بها وعماد السايح في 2020 تكلمنا عن المشاكل وقالت عندي مشاكل مالية فقط في ذلك الوقت، وقال الاستفتاء يحتاج لـ 3 أشهر لإنجاز العملية وبعدها غير كلامه في القاهرة في الغردقة، قال 6 أشهر أحتاج وبعدها في حوار تونس قال 7 أشهر، الكلام غير منضبط”.

وأضاف: “حتى حاليًا تحاول المفوضية إجراء انتخابات رئاسية اقل من 3 أشهر ومعروف أن الانتخابات الرئاسية أصعب أنواع الانتخابات، رأينا المفوضية في 2018 أثناء قانون الاستفتاء، استجابت للرسالة التي أرسلها مجلس الدولة وقال إنه قانون غير متفق عليه، والآن هناك رسالة أخرى بنفس المعايير من مجلس الدولة لم تستجب، المفوضية أصبحت غير مؤتمنة وغير محايدة وأعتقد أنها تحتاج لتغيير”.

حويلي اختتم معتبرًا أنه قانونيًا وسياسيًا عدم مشاركة دوائر انتخابية كاملة في الانتخابات القادمة يعني أن نتائج الانتخابات القادمة ستكون ليست بالمصداقية وستعتبر فاشلة، وإذا نزلت عن النسبة 30% من المشاركة ستعتبر فاشلة من الآن وغير ذات مصداقية وغير عادلة، بحسب تعبيره.

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