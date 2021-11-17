الارصاد: تقلبات جوية جديدة وهذا موعدها… وامطار بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 2021/11/17 م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير تبقى الأجواء معتدلة نهاراً على أغلب مناطق ليبيا مع درجات حرارة قصوى متوقعة من ( 20 – 28 ) مْ , مع تكاثر للسحب وإحتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الخليج (سرت – رأس لانوف ) والوسط ( هون والمناطق المجاورة لها ) وعلى مناطق الشمال الغربي من مساء يوم الغد, خاصةً على مناطق الجبل الغربي.

وفي تقارير سابقة اشار المركز إلى أن تقلبات قادمة سيكون موعدها نهاية هذا الاسبوع بإذن الله تعالى حيث تتكاثر السحب المصحوبة بامطار متفرقة على مدن الشمال ولا تغير واضح على مناطق الجنوب .والله اعلم.