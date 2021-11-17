الطقس: اعتدال درجات الحرارة على غالبية المناطق مع فرصة هطول أمطار متفرقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار اعتدال درجات الحرارة على غالبية مناطق البلاد، خلال فترة النهار، مع احتمال هطول أمطار متفرقة اليوم على مناطق الخليج والوسط، ومناطق الشمال الغربي، مساء غد الخميس.

وتشهد سماء المنطقة الممتدة من رأس جدير إلى سرت مرورا بسهل جفارة وجبل نفوسة؛ سحب قليلة تتكاثر مساء الخميس، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة، في حين تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح خلالها درجات الحرارة ما بين 27-21 درجة مئوية.

وفي الخليج وبنغازي وامساعد والواحات ومرادة؛ تكون حالة السماء قليلة السحب، تتكاثر أحياناً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على منطقة رأس لانوف، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 26-20 درجة على غالبية المناطق.

وكذلك تشهد منطقة هون والمناطق المتاخمة لها، أمطاراً متفرقة، وتكون الرياح في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه إلى خفيفة السرعة، وتصل درجات الحرارة في مناطق جنوب البلاد إلى 28 درجة مئوية كحد أقصى.

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