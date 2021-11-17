من معيتيقة.. السفير الأمريكي يُجدّد دعم بلاده لمفوضية الانتخابات

عقد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي؛ اجتماعاً مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد الدين السائح؛ لمناقشة آخر تحديات العملية الانتخابية، لا سيما التصعيد الأخير ضد مفوضية الانتخابات بالهجوم على عدد من مكاتبها، والدعوة لوقف العملية الانتخابية بقوة السلاح.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على موقع “تويتر”: نورلاند أكد للسائح مواصلة دعم الولايات المتحدة لجهود مفوضية الانتخابات؛ لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلاد.

وعلمت “218” بوصول سفير واشنطن صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة طرابلس، مترأساً وفداً أمريكياً رفيع المستوى، في زيارة سريعة؛ لعقد اجتماعات مع شخصيات سياسية ومرشحين ودبلوماسيين، طلبت الولايات المتحدة دخولهم إلى مطار معيتيقة، بينهم رئيس مفوضية الانتخابات عماد الدين السائح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزير الداخلية خالد مازن، والمرشح الرئاسي فتحي باشاغا.

ويأتي دعم واشنطن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لقطع الطريق أمام معرقلي العملية الانتخابية، وفي إطار تأكيد الولايات المتحدة على إجراء استحقاق ديسمبر في موعده المقرر مسبقاً، وفرض عقوبات دولية على الجهات والكيانات والأشخاص المشاركين في تقييد عمل مفوضية الانتخابات.

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