العثور على عشر جثث لمهاجرين في قارب قبالة سواحل ليبيا

قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إنه تم العثور على عشر جثث لمهاجرين ماتوا اختناقاً على متن قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت المنظمة أن سفينة الإنقاذ Geo Barents التابعة لها، قد أنقذت، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، 99 ناجياً في القارب الخشبي، وعثرت في قاع القارب على عشر جثث.

وكتبت المنظمة في تغريدة لها على حسابها باللغة الفرنسية في تويتر: “10 وفيات كان يمكن تجنبها، 10 أشخاص ماتوا اختناقاً بعد 13 ساعة من الضياع في البحر، كيف يمكننا قبول هذا في عام 2021؟”

ويسعى عشرات الآلاف من الأشخاص إلى دخول أوروبا كل عام عبر البحر الأبيض المتوسط، ويغادر معظمهم من ليبيا متجهين في غالب الأحيان إلى إيطاليا.

وتوفي 1236 شخصاً في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام، مقارنةً بـ 858 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2020، بحسب “فلافيو دي جياكومو” من المنظمة الدولية للهجرة.

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