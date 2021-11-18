ضمن خطة عودة الحياة.. البدء باستكمال 500 مشروع

وجّه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الوزارات المعنية باستكمال خطة التنمية، تحت شعار “عودة الحياة”، وإتمام إجراءات التعاقد للتنفيذ والبدء الفعلي في بعض المشروعات، بينها الطريق الدائري الثالث وإنشاء محطات كهرباء جديدة.

الدبيبة استمع لشروحات تفصيلية قدّمها وزير التخطيط فاخر بوفرنة عن الباب الثالث، المخصص لمشاريع التنمية خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وكشف بوفرنة عن تفعيل 500 مشروع كان متوقفاً في مختلف القطاعات، مشيراً إلى قرب تفعيل مشاريع أخرى في حال إصدار تفويضات مالية جديدة، فيما عبّر الفريق الوزاري المشارك في الاجتماع عن صعوبة تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالطرق والجسور والكهرباء، بينما لم تكشف رئاسة الوزراء عن الأسباب المعرقلة.

وكانت الحكومة قد وضعت تقديراتها لمخصصات باب التنمية في ميزانية عام 2021، عند 20 مليار دينار قبل أن يرفض البرلمان اعتماد الميزانية، واصفاً مخصصات باب التنمية بالكبيرة وغير المقنعة لحكومة مؤقتة من شأنها تنظيم الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر.

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