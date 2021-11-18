المنفي يبحث مع كوبيتش العقبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي نتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، وسبل إرساء أرضية تعاون مشتركة تجاه الملف الليبي، مع المجتمع الدولي.

كما ناقش اللقاء العقبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن القادم حول ليبيا.

بدوره، أكد المنفي حرصه الكامل على جمع الفرقاء الليبيين ورآب الصدع، والاستعداد لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها، ومواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية.

من جهته، أكد المبعوث الأممي أن وجود المنفي بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي مع عضوي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كان رسالة قوية للمجتمع الدولي، بجدية العمل خلال الفترة الماضية، وبأن ليبيا قادرة على تجاوز محنتها، والوصول بها إلى بر الأمان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية