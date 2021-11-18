النائب العام يلتقي رئيس مفوضية الانتخابات

طرابلس 18 نوفمبر 2021 (وال) _ استقبل النائب العام المستشار (الصديق الصور) أمس الأربعاء في مكتبه، السيد (عماد السائح)، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

هذا وقد تناول اللقاء استعراض جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توافر المترشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، على الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء على الأخص استيثاق المفوضية من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات، أو الجنح المخلة بالشرف في مواجهة المترشحين، من واقع سجلات النيابة العامة. (وال _ طرابلس) ا م

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