الارصاد: أمطار متفرقة اليوم وغدا ويصحبها خلايا رعدية

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 18/ 11 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وكشف التقرير عن تكاثر للسحب من حين لأخر على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة من بعد ظهر هذا اليوم على ( غدامس – مزدة والقريات وتشمل من المساء وهذه الليلة مناطق جبل نفوسة مرورا بترهونة وبني وليد إلى بعض مناطق الساحل خاصة من الخمس إلى مصراته) مع احتمال تكوّن الضباب هذه الليلة وصباح الغد على الجبل الغربي , وتكون فرصة الأمطار يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي خاصة بنغازي والجبل الأخضر يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وبحسب التقرير تكون درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا خلال فترة النهار تتراوح مابين ( 20 – 28 ) مْ وتسجل تراجع بداية من يوم الغد الجمعة على أغلب المناطق خاصة المرتفعات الجبلية. والله اعلم.