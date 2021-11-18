جلسة حوارية حول سبل تعزيز وحماية مشاركة الليبيات في الانتخابات

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، بمقر المفوضية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، جلسةً حواريةً، عبر تقنية “زوم”، حول المرأة كمرشحة، والعقبات التي تواجه مشاركتها في الانتخابات، وسبل تعزيز وحماية هذه المشاركة.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية على منصة “فيس بوك” عن مسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية، سوزان حمي، قولها إن الجلسة عقدت بمشاركة مختصين وخبراء وطنيين و إقليميين في هذا المجال، إضافة إلى 60 مرشحةً محتملةً لمجلس النواب للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

ويهدف القائمون على هذه الجلسة إلى رفع مستوى الوعي حول دور الأطراف المعنية بالانتخابات في تعزيز وتسهيل مشاركة المرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية كمرشحة/ وإبراز جهود المفوضية في هذا المجال.

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