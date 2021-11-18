منتسبو مكتب حراسة المرافق التعليمية بالجفرة ينظمون وقفة احتجاجية

نظم منتسبو مكتب حراسة المرافق التعليمية بالجفرة وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الخدمات المالية الجفرة، وذلك للتعبير عن استيائهم من تصريحات الناطق باسم وزارة المالية والذي أكد فيها عدم تضمين أفراد الحراسة من الزيادة المقررة لقطاع التعليم، والتي كفلها لهم القرار رقم أربعة الصادر عن مجلس النواب سنة 2018.

وأصدروا بيانا طالبوا فيه وزارة المالية بالتراجع عن قرارها الذي يحرم أفراد الحراسة من الحصول على الزيادة المقررة لقطاع التعليم، مطالبين وزير التربية والتعليم العمل العاجل على تسوية هذه القضية مع وزارة المالية وتضمين أفراد الحراسة بالزيادة المقررة لقطاع التعليم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا