إدارة عمليات الأمن القضائي يطالبون بالتراجع عن قرار التكليفات الجديدة

أصدر رئيس ومنتسبو إدارة عمليات الأمن القضائي في البيضاء والمرج والدوائر التابعة لها بيانا طالبوا فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بالتراجع عن قراره في التكليفات الجديدة لرئاسة إدارة العمليات والتي ستعمل على حسب قولهم على تقسيم الإدارة وتفتيت جهودها.

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