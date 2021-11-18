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إدارة عمليات الأمن القضائي يطالبون بالتراجع عن قرار التكليفات الجديدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر رئيس ومنتسبو إدارة عمليات الأمن القضائي في البيضاء والمرج والدوائر التابعة لها بيانا طالبوا فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بالتراجع عن قراره في التكليفات الجديدة لرئاسة إدارة العمليات والتي ستعمل على حسب قولهم على تقسيم الإدارة وتفتيت جهودها.

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قناة ليبيا

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