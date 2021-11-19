ورشة تدريبية حول استعراض قوانين المرأة العاملة في المجال السياسي

نظم الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب ورشة تدريبية حول نشر ثقافة القانون، واستعراض قوانين المرأة العاملة في المجال السياسي ومجلس النواب وغيره من الجهات التشريعية.

عضو الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب، خديجة الطاهر، قالت لقناة ليبيا، إن هذا المشروع مدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة شارب، ويهدف لتعزيز ثقافة القانون وتعريف المرأة بالمواد والقوانين الليبية التي تخصه في مجال العمل والأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الورشة ناقشت أيضا مراحل سن القوانين وتشريعها، وكيفية الإعلان عنها وتعديلها أو الطعن فيها بالطرق القانونية المتاحة.

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