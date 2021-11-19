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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال خاصة مناطق وسط وشرق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
• حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق قد تكون جيدة احيانا خاصة على المنطقة الممتدة من (ابوقرين حتي سرت) والمناطق المجاورة لها قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال ظهور ضباب إثناء الليل وصباح يوم الغد على اغلب المرتفعات الجبلية .
• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 21) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق قد تكون جيدة احيانا خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد احيانا.
•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19 – 25) مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.
•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، بينما تكون جنوبية شرقية على بقية المدن، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على اغلب المناطق.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31) مْ ولا تتجاوز (22) مْ على غدامس والحمادة وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-
• حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.
• الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 29) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:03).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:41).

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ليبيا مباشر

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