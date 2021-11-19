وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف عن تخصيص”500″ منحة بقيمة “50” ألف دينار لدعم زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية

طرابلس 19 نوفمبر 2021 (وال)- كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، عن تخصيص “500” منحة بقيمة “50” ألف دينار لكل منحة؛ لتيسير الزواج وإعطاء الأولوية في صرفها وعدم التقيد بتاريخ عقد الزواج، على أن تُصرف هذه القيمة إذا كان أحد الزوجين من ذوي الإعاقة أو كلاهما أو إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية .

وقالت الوزارة إن الخطوة جاءت برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس المجلس الأعلى لذوي الإعاقة السيد عبد الحميد الدبيبة، وبمتابعة وزير الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء الكيلاني، لدعم زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية، لدعم وتشجيع زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الزواج .

وتأتي الخطوة تنفيذًا لما جاء في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة برئاسة رئيس الحكومة رئيس المجلس الأعلى لذوي الإعاقة . (وال) س ق/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال