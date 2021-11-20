ليبيا الان

“الجنائية الدولية” تُقدّم تقريرها الخاص بليبيا إلى الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إنها بصدد إصدار تقرير جديد عن ليبيا، يُقدّمه المُدّعي العام الجديد بالمحكمة البريطاني “كريم خان” محامي سيف الإسلام القذافي.

وأفادت “الجنائية الدولية” في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “218”، بأن خان سيُقدّم في 23 من نوفمبر المقبل تقرير مكتبه الثاني والعشرين عن الأوضاع في ليبيا إلى الأمم المتحدة.

وكان البريطاني “كريم خان”، قد أدى اليمين الدستورية كرئيس ادّعاء جديد للجنائية الدولية خلفاً لـ”فاتو بنسودا”، متعهداً بأداء واجباته وممارسة سلطاته كمُدعٍ عام للمحكمة بشرف وأمانة ونزاهة وضمير.

الجدير بالذكر أن تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا الثلاثاء المقبل، يتزامن مع ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية القادمة، في حين ما تزال مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة في حقه سارية منذ عام 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك