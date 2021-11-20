“الجنائية الدولية” تُقدّم تقريرها الخاص بليبيا إلى الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إنها بصدد إصدار تقرير جديد عن ليبيا، يُقدّمه المُدّعي العام الجديد بالمحكمة البريطاني “كريم خان” محامي سيف الإسلام القذافي.

وأفادت “الجنائية الدولية” في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “218”، بأن خان سيُقدّم في 23 من نوفمبر المقبل تقرير مكتبه الثاني والعشرين عن الأوضاع في ليبيا إلى الأمم المتحدة.

وكان البريطاني “كريم خان”، قد أدى اليمين الدستورية كرئيس ادّعاء جديد للجنائية الدولية خلفاً لـ”فاتو بنسودا”، متعهداً بأداء واجباته وممارسة سلطاته كمُدعٍ عام للمحكمة بشرف وأمانة ونزاهة وضمير.

الجدير بالذكر أن تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا الثلاثاء المقبل، يتزامن مع ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية القادمة، في حين ما تزال مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة في حقه سارية منذ عام 2011.

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