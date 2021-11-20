قشوط: على مجلس الأمن إدرج الغرياني والمشري في لائحة العقوبات الدولية

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إن تنظيم الإخوان يلفظ أنفاسه الأخيرة خصوصا بعد الاجتماعات المكثفة للتيار الوطني التي اتفق فيها الليبيون على إقصائهم من المشهد.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية” الجمعة أضاف أن العرقلة للانتخابات لابد أن تشملها عقوبات صارمة من القضاء الليبي ويجب أن تتجه المفوضية للمجلس الأعلى للقضاء في حق المعرقلين.

وطالب قشوط البعثة الأممية ولجنة الحوار السياسي بضرورة نقل الصورة الواضحة لمجلس الأمن الدولي حتى يدرج الصادق الغرياني وخالد المشري في لائحة العقوبات الدولية.

واشار إلى أن الصادق الغرياني، مفتي الجماعات الإرهابية في ليبيا، كان السبب الرئيسي في انقلاب فجر ليبيا الذي قادته جماعة التنظيم في عام 2014 تحت ذريعة بطلان نزاهة الانتخابات البرلمانية في تلك الفترة.

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