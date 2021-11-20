غويلة: المجتمع الدولي يحاول إخافة الثوار من الاعتراض على الانتخابات .. ونورلاند يفرض علينا انتخابات مفصلة على حفتر

ليبيا – زعم عضو دار الإفتاء عبد الباسط غويلة المقرب من مجالس الشورى الارهابية وتنظيم أنصار الشريعة أن المجتمع الدولي يخوّف الثوار والعلماء والمشايخ والإعلاميين والمدونين على موقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك” من الاعتراض على إجراء الانتخابات التي وصفها بـ “المزورة”، وبقوانين عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) والمفوضية العليا للانتخابات “المعيبة”، كما كان كفار قريش يخوفون النبي محمد (عليه الصلاة و السلام) بآلهتهم.

غويلة وفي تسجيل مرئي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الخميس وتابعته صحيفة المرصد قال: “رأينا بعض كلمات المترشحين التي قالوا فيها بأن العقوبات في عام 2011 قامت على بعض الناس والآن يجب أن تكون العقوبات على بعض الناس”، مستشهدًا بالآية القرآنية: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين).

وأضاف: “إذا كانت الانتخابات بقوانين معيبة لا نريدها”، متسائلًا: “هل للمشايخ وأهل العلم حسابات أو مثلًا 4 حسابات في سويسرا وبريطانيا وأمريكا، يريدون المناصب أنما يريدون كلمة الحق فقط ، لايريدون أي شيء”.

وواصل حديثه: “الذين يخافون من المجتمع الدولي يحاسبهم ويعاقبهم لأنهم أصحاب الحسابات والأموال ويريدون المناصب؛ لذا يتمنى أن يقبل عندهم، يتمنى أن يكون رئيسًا ووزيرًا، ولكن نحن لا نريد شيئًا ونريد قول الحق، ونريد الحق والعدل أن يقام”.

وخاطب غويلة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمجتمع الدولي قائلًا: “لماذا تريدون الديمقراطية لبلادكم وحقوق الإنسان ولا تريدونها في ليبيا وتريديون أن تفرضوا علينا قوانين وانتخابات معيبة مفصلة على حفتر؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية