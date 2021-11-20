“وكالة”: سفينة إغاثة ألمانية تتعرض للتهديد من قبل خفر السواحل الليبي

تعرضت سفينة تابعة لمنظمة “سي ووتش 4” للإغاثة كان على متنها 120 مهاجراً غير قانوني فارين من ليبيا للتهديد بالخطف من قبل خفر السواحل الليبي بالبحر الأبيض المتوسط، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية .

ويُسمع في التسجيلات التي نشرها عمال الإغاثة، صباح الجمعة الماضي، عبر منصة “تويتر”، مطالبة السفينة بتغيير مسارها، ورغم الردّ بأن السفينة في المياه الدولية؛ صرخ صوت يقول: “بخلاف ذلك سنقوم بإعادتكم معنا إلى ليبيا.. هل هذا واضح؟”، قبل أن يهدأ الوضع في آخر الأمر .

وظهر في مقطع مصور لحوار عبر موجة اللاسلكي نشرته المنظمة، مساء الجمعة، أن رجل استخدم عبارات تهديدية، حيث كان يقول ” أوقفوا محرككم هذه هي البحرية الليبية سنطلق عليكم النار”، في حين دعت المنظمة أوروبا إلى وقف التعاون مع ليبيا في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوكالة الألمانية أنه تم انتشال بعض المهاجرين في عملية إنقاذ دراماتيكية، مضيفةً أن خفر السواحل الليبي اعترضهم ونقلهم على متن السفن التابعة له غير أنهم قفزوا من جديد إلى المياه؛ من أجل الوصول إلى سفينة الإنقاذ.

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