الارصاد: امطار متفرقة وجيدة على هذه المناطق وتغييرات على الحرارة غدا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 20/ 11 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال وتكون جيدة خاصة على مناطق أقصي الساحل الشرقي ومناطق الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية, مع رياح نشطة نسبيا علي الساحل الشرقي, واحتمال تكوّن الضباب هذه الليلة وصباح الغد على مناطق أقصي الساحل الغربي و اغلب مناطق الجبل الغربي.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خلال فترة النهار تتراوح مابين ( 15 – 22 ) مْ، وتسجل على مناطق الوسط والجنوب مابين (23-28) مْ .

وبحسب التقرير تكون درجات الحرارة معتدلة يوم الغد علي أغلب مناطق ليبيا نتيجة تمركز المرتفع الجوي.