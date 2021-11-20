قسم غسيل الكلى بمستشفى طرابلس يتسلم 26 جهازاً حديثاً

تسلم قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجامعي طرابلس، 26 جهازاً حديثاً لغسيل الكلى، تم توريدها من شركة “باكستر” الأميركية.

وتم التعاقد على توريد هذه الأجهزة بالتعاون ما بين إدارة المستشفى وجهاز الإمداد الطبي، ولجنة الكلى التابعة لوزارة الصحة، بهدف تحسين مستوى أداء قسم غسيل الكلى، بتعزيزه بأجهزة حديثة بدلاً من القديمة.

وأكد رئيس قسم غسيل الكلى بالمستشفى “عبد المنعم الشعافي”، أنهم سيقومون بتدريب الفنيين العاملين بالقسم على استعمال هذه الأجهزة الحديثة تمهيداً للبدء باستخدامها.

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