وزير النفط: “صنع الله” موقوف منذ 14 أكتوبر ولن يشارك في قمة الاقتصاد والطاقة

أكد وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم السبت، إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة، منذ 14 أكتوبر الماضي نتيجة مخالفاته العديدة، مبيناً أن الوزارة أوقفت تعاملها مع المؤسسة بشكل نهائي ولن تشارك الأخيرة في قمة الطاقة والاقتصاد المزمع إقامتها الثلاثاء المقبل.

وقال عون في حوار مرئي نشرته وزارة النفط والغاز على موقع “فيسبوك”: إن الدعوة لإقامة القمة في ليبيا خلال يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، تأتي في إطار النهوض بالاقتصاد الليبي، وإقامتها في طرابلس ستبعث إشارات لدول العالم تفيد بتعافي ليبيا فعلياً على الصعيد الأمني.

وأضاف عون أنه سيتولى توضيح استراتيجية الوزارة حول قطاع النفط خلال المرحلة القادمة، مبيناً أن القمة ستُمهّد لاستقطاب استثمارات جديدة للشركات العالمية داخل البلاد، بينها الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مُعرباً عن أمله في وضع رؤية عامة تساهم في إصلاح وإنعاش الاقتصاد الليبي.

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