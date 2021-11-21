بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 21 نوفمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 21 نوفمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

•حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الساحل الغربي.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 24) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

• الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 25) مْ، ولا تتجاوز (17) مْ علي المناطق الجبلية, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 26) مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22- 24) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:03).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:43).