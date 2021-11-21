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“المفوضية”: 32 مترشحاً للانتخابات الرئاسية و1343 للبرلمانية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 32 ملفاً للترشح للانتخابات الرئاسية، حتى يوم أمس السبت، الموافق 20 نوفمبر.

وبحسب أحدث الإحصائيات، تسلّمت المفوضية 22 ملفاً عبر مكتبها الانتخابي في طرابلس، و7 عبر مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، و3 ملفات أخرى قُدِّمت عبر المكتب الانتخابي في سبها.

وأظهر تقرير مرشحي انتخاب مجلس النواب أن إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية، حتى يوم أمس السبت، بلغ 1343 مترشحاً ومترشحة.

يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستواصل قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، بينما يستمر قبول طلبات الترشّح للانتخابات البرلمانية حتى تاريخ 7 من شهر ديسمبر المقبل.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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