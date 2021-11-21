“التجارة والتنمية” يستأنف قبول طلبات بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف التجارة والتنمية عن البدء في استئناف قبول طلبات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من غدٍ الاثنين بقيمة 10 آلاف دولار للفرد، عبر وسائل الحوالات السريعة ويسترون يونيون، وعبر البطاقات الالكترونية فيزا، وماستر كارد .

وأهابت إدارة المصرف لكافة عملائها بضرورة التقيد حين تقديم الطلب بالقيمة المبينة، مشيرةً إلى أن الحوالات السريعة للنقد الأجنبي ستكون عبر دفعات، على أن لا تتجاوز 2000 دولار في المرة الواحدة.

ونوه المصرف إلى ضرورة الحضور الشخصي للفرع أو الوكالة للمستفيدين من الخدمة، إضافة إلى الالتزام بتعبئة نموذج الطلب مع إمكانية ذلك إلكترونياً، لافتاً إلى أن الفروع ستقوم بخصم القيمة المالية من حساب العميل فور توفر الشروط، لتغطية طلب الشراء بما يعادله من الدينار .

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