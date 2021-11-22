رغم رفض 56 نائبا بالبرلمان .. الدبيبة يوافق على صفقة بيع حصة الواحة للنفط لتوتال الفرنسية

أصدر مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، خطاب موافقة على الصفقة المقدمة إلى شركة توتال الفرنسية، من أجل الحصول على حصة من شركة الواحة الليبية.

وتضمن خطاب عبد الحميد دبيبة، الموافقة على الصفقة، بعد أن أبلغ مدير شركة توتال في مراسلة موجهة له بتاريخ 9 نوفمبر عن موافقته على الصفقة وضرورة اتمامها بسرعة.

وجاء نص الخطاب موجه من المستشار عادل على إشتوي المستشار القانوني للدبيبة موجها إلى وزير النفط والغاز وقال “صدر عن مجلس وزراء الوحدة الوطنية القرار رقم 552 لسنة 2021 بتاريخ 18112021 بشأن الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية فى شركة الواحة، عليه نحيل إلى سيادتكم صورة من هذا القرار لوضعه موضع التنفيذ”.

وكان عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، راسل شركة “توتال” الفرنسية، عارضاً عليها شراء حصة في شركة الواحة، والتي تمتلكها شركة “أماريدا هيس” الأمريكية.

وكشفت وثيقة مسربة تفاصيل الخطاب الذي وجهه الدبيبة إلى شركة “توتال”، عن مطالبته للشركة بإتمام الشركة “بسرعة”، حيث بلغ حجم الحصة التي يرغب رئيس الحكومة في بيعها 8.16% من قيمة الشركة.

وامس أصدر 56 نائبا بالبرلمان بيانا مشتركا أكدوا من خلاله أن الصفقة غير قانونية وتعرض اقتصاد البلاد للخطر وأنهم بصدد فتح تحقيق ومحاسبة المتسببين فى ذلك.