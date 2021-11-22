“الوطنية للنفط” تنفي وقوع اشتباكات مسلحة بجميع مقراتها

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، وقوع اشتباكات مسلحة بمقراتها كافة، مشيرةً إلى أنها آمنة، ولا وجود لما تدّعيه بعض الصفحات التي وصفتها بالمأجورة يحاول من خلالها بعض المسؤولين الفاشلين خلق بطولات واقعية.

وأكدت المؤسسة، في بيان تابعته “218”، عدم وجود مقر رسمي لوزارة النفط والغاز، وأنها ما تزال حتى اللحظة في ضيافة مقرات “الوطنية للنفط”، وتشغل مكاتبها الشاغرة مؤقتاً.

من جهته، أشار مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز، إلى عدم صحة الأنباء المتداولة حول تعرض ديوان الوزارة لهجوم مسلح، مبيناً أن الوزير محمد عون غادر ديوان الوزارة عند الساعة السابعة مساءً، بينما غادر بعض موظفي الوزارة في تمام الساعة الثامنة والربع، وفق إفادة الوزارة.

إلى ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، “إن الأخبار الكاذبة والمفبركة يقف وراءها بعض الأشخاص الذين فشلوا في تحقيق أي إنجاز في قطاع النفط، ويسعون لتحقيق بطولات وهمية في العالم الافتراضي بأخبار مضللة سرعان ما يتم تفنيدها ونفيها”، بحسب نص البيان.

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